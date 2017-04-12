Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин, который, как утверждают западные страны, был применен в ходе нападения в городе Хан-Шейхун. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он сообщил, что Дамаск направил письмо генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю, попросив его «направить беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы установить, что именно произошло». «Сирия подчеркивает свою готовность обеспечить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы установить, хранился ли там зарин», — сказал дипломат. По его словам, для доступа на место происшествия в Хан-Шейхуне экспертам ОЗХО понадобятся гарантии безопасности от «Джебхат ан-Нусры» и других террористических группировок, которые действуют в этом районе, а также «стран, которые оказывают им поддержку».

В среду Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности проекта резолюции, который обязывал Дамаск передать ОЗХО всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Как заявил Джаафари, правительство Сирии «как никто другой» заинтересовано в том, чтобы пролить свет на то, что произошло в этом городе. В то же время он выступил против принятия «проектов резолюций с очень коварными формулировками, которые предвосхищают результаты любых расследований» и нацелены на то, чтобы «заранее обвинить сирийское правительство» в противоправных действиях. Дипломат поблагодарил Россию за то, что она наложила вето на документ.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.