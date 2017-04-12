Американская авиакомпания United Airlines вернет стоимость билета всем пассажирам рейса, на котором сотрудники полиции силой выволокли мужчину из самолета. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление авиакомпании.

«Стоимость билета пассажиров рейса 3411 будет полностью возмещена», — говорится в заявлении компании.

Инцидент на борту лайнера ​United Airlines рейса Чикаго-Луисвилль произошел 9 апреля. В тот день находившимся в салоне самолета пассажирам объявили, что на рейс было продано больше билетов, чем мест.

В связи с этим четырех пассажиров попросили уступить места сотрудникам United Airlines. В качестве альтернативы авиакомпания предложила другой рейс, размещение на ночь в гостинице, а также денежную компенсацию. После того, как никто из пассажиров на такие условия не согласился, на борт лайнера вошли сотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что выборочно попросят покинуть самолет четырех человек.

Один из пассажиров, на которых указали сотрудники правоохранительных органов, отказался подчиниться требованиям, после его насильно выволокли из салона. На видеозаписи с места происшествия, которую опубликовало Reuters, видно, что лицо пассажира разбито и окровавлено.

Позднее генеральный директор United Airlines ​Оскар Муньос извинился за того, что к мужчине применили силу. «Я хочу, чтобы вы знали, что мы берем на себя полную ответственность», — сказал он. Муньос также заверил, что представители авикомпании будут «работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию».