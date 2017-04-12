Оболонский районный суд Киева во вторник, 11 апреля, сообщил, что начало процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича назначено на 4 мая. Обвинительное заключение военная прокуратура передала в суд еще 14 марта.



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В чем обвиняют Януковича?

Экс-президента Виктора Януковича обвиняют в государственной измене, в пособничестве при преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, Янукович «совершил государственную измену… с целью содействия Российской Федерации и ее представителям в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины в надежде получить поддержку и защиту от представителей власти Российской Федерации для последующего длительного проживания на территории этой страны и избегания уголовной ответственности в Украине».

Какое наказание угрожает экс-президенту

Государственная измена в Украине карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Такой же срок грозит за пособничество ведению агрессивной войны или агрессивных военных действий.

Какова доказательная база

Ключевыми доказательствами, по мнению обвинения, являются письма Виктора Януковича российскому коллеге Владимиру Путину и в Совет Федерации РФ с просьбой о введении войск в Украину. Как сообщал ранее генпрокурор Юрий Луценко, в распоряжении военной прокуратуры есть заверенная секретариатом ООН копия письма-заявления Януковича Путину, которую на заседании Совета Безопасности ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель РФ Виталий Чуркин.

Среди других доказательств, по словам прокурора главной военной прокуратуры Руслана Кравченко, — заявления свидетелей, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов, видео- и фотодоказательства.

Кто свидетели

По делу опрошено более 100 свидетелей. Одним из них был и экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого в марте киллер расстрелял в центре Киева. По словам Кравченко, Вороненков был таким же важным свидетелем, как и остальные, так что его убийство не повлияет на перспективы процесса.

Кто будет судить экс-президента

Дело о государственной измене бывшего президента Януковича будут рассматривать те же судьи, которые судили экс-бойцов батальона «Торнадо» , — Владислав Девятко, Дмитрий Камбулов и Максим Титов. Генеральную прокуратуру будет представлять в суде военный прокурор Руслан Кравченко.

Какова позиция защиты Януковича

Защита Януковича считает, что передача дела о госизмене экс-президента в суд является незаконной. По словам адвоката Виталия Сердюка, для рассмотрения дела нет никаких правовых оснований, поскольку Януковичу не вручили постановление о привлечении в качестве подозреваемого.

В ноябре 2016 года Юрий Луценко во время видеодопроса устно объявил Януковичу о том, что в отношении него выдвинуто подозрение, письменное же сообщение экс-президенту так и не было вручено. Ранее Сердюк также говорил, что защита зафиксировала многочисленные процессуальные нарушения, которые будут изложены при дальнейшем возможном рассмотрении дела в Европейском суде по правам человека.

По каким еще делам проходит беглый президент

Виктор Янукович фигурирует в нескольких уголовных делах в Украине. Среди них дело о применении избыточных силовых методов, спецсредств и огнестрельного оружия в отношении участников массовых акций протеста на Майдане с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Есть еще дело о создании преступной организации — тут Януковича подозревают в создании такой организации с целью совершения тяжкого преступления, а также в руководстве ею. Кроме того, экс-президент проходит как подозреваемый по «делу Межигорья» и «делу „Укртелекома“» (о незаконном завладении 220 миллионами гривен из госбюджета, предназначенными для системы правительственной связи).