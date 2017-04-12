Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности € 2,9 млн. Соответствующее решение опубликовано ( .pdf ) на сайте суда. Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.

Страсбург вынес единое решение по семи жалобам, которые поданы в 2007—2011 годах от имени в общей сложности 409 человек. «ЕСПЧ нашел четыре нарушения права на жизнь в том, что касается подготовки и проведения операции, и в том, что касается применения оружия в отношении заложников», — пояснил РБК юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев, который представлял в Страсбурге интересы части заявителей.

«Это, мне кажется, первый текст, который оценивает все имеющиеся доказательства и все версии событий. До этого все судебные документы и доклады российского парламента были основаны на версии силовиков, контролируемых правительством. Впервые приняты во внимание доказательства, представленные самими потерпевшими», — добавил Коротеев.

Средняя школа № 1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1,2 тыс. человек в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе более 180 детей. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.