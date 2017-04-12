Сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре. Как пишет агентство SANA , распространившее заявление генштаба, в результате погибли сотни людей, втом числе и гражданские.

Удар пришелся по пригороду Дейр-Эз-Зора под названием Джалта. Налет был совершен в 17.30 по минскому времени 12 апреля. На складе хранилось огромное количество токсичного материала.

«Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ. В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане», — указывается в заявлении.

Как заявляет сирийское командование, это доказывает, что химоружием обладают террористы, а не правительственные войска.

Напомним, США и другие западные страны обвинили сирийские власти в применении химического оружия 4 апреля. Тогда в провинции Идлиб погибли более 80 человек. Дамаск и Москва отвергли эти обвинения, утверждая, что правительственные снаряды попали в склад химоружия террористов.

После случившегося в Идлибе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Постоянный представитель Сирии при ООН на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил , что страна готова допустить инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на авиабазу Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин.