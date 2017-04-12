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Генштаб Сирии: коалиция нанесла удар по складу химоружия ИГ, погибли сотни людей
13.04.2017 13:51 — Новости Мира | Tut.by
Сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре. Как пишет
Удар пришелся по пригороду Дейр-Эз-Зора под названием Джалта. Налет был совершен в 17.30 по минскому времени 12 апреля. На складе хранилось огромное количество токсичного материала.
«Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ. В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане», — указывается в заявлении.
Как заявляет сирийское командование, это доказывает, что химоружием обладают террористы, а не правительственные войска.
Напомним, США и другие западные страны обвинили сирийские власти в применении
После случившегося в Идлибе США нанесли
Постоянный представитель Сирии при ООН на заседании Совета Безопасности всемирной организации
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На складе хранилось огромное количество токсичного материала.
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