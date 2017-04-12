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Генштаб Сирии: коалиция нанесла удар по складу химоружия ИГ, погибли сотни людей

13.04.2017 13:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре. Как пишет агентство SANA, распространившее заявление генштаба, в результате погибли сотни людей, втом числе и гражданские.

Удар пришелся по пригороду Дейр-Эз-Зора под названием Джалта. Налет был совершен в 17.30 по минскому времени 12 апреля. На складе хранилось огромное количество токсичного материала.

«Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ. В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане», — указывается в заявлении.

Как заявляет сирийское командование, это доказывает, что химоружием обладают террористы, а не правительственные войска.

Напомним, США и другие западные страны обвинили сирийские власти в применении химического оружия 4 апреля. Тогда в провинции Идлиб погибли более 80 человек. Дамаск и Москва отвергли эти обвинения, утверждая, что правительственные снаряды попали в склад химоружия террористов.

После случившегося в Идлибе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Постоянный представитель Сирии при ООН на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что страна готова допустить инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на авиабазу Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин.

 
 
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На складе хранилось огромное количество токсичного материала.

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