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Коалиция во главе с США отрицает удар по складу химоружия в Сирии, но один ошибочный удар все же был
13.04.2017 18:00 — Новости Мира | Tut.by
В международной коалиции во главе с США заявили, что не совершали авиаудар по складу химоружия ИГ в Сирии, о котором сообщила сирийская армия. При этом в Пентагоне рассказали об ошибочном авиаударе коалиции, в результате которого на севере Сирии погибли 18 ополченцев, передает
Сегодня сирийский Генштаб
Представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дориан обвинил Сирию в преднамеренной дезинформации и заявил, что коалиция не проводила авиаудары в указанном районе.
В Минобороны России также нет информации о гибели людей после авиаудара международной коалиции в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом
Однако в Пентагоне рассказали об ошибочном ударе коалиции 11 апреля в районе к югу от города Табка. Тогда по ошибке уничтожили 18 человек из отряда умеренной оппозиции. Удар нанесли по просьбе союзных сил, каких именно — не указано. Сообщается, что цель ошибочно идентифицировали как позицию "Исламского государства".
Напомним, 7 апреля США
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Коалиция во главе с США отрицает удар по складу химоружия в Сирии, но один ошибочный удар все же был
Сегодня сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция 12 апреля нанесла удар по складу химоружия "Исламского государства" в Дейр-Эз-Зоре. В результате...
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