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Коалиция во главе с США отрицает удар по складу химоружия в Сирии, но один ошибочный удар все же был

13.04.2017 18:00 — Новости Мира | Tut.by  
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В международной коалиции во главе с США заявили, что не совершали авиаудар по складу химоружия ИГ в Сирии, о котором сообщила сирийская армия. При этом в Пентагоне рассказали об ошибочном авиаударе коалиции, в результате которого на севере Сирии погибли 18 ополченцев, передает Reuters.


Фото: Reuters

Сегодня сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция 12 апреля нанесла удар по складу химоружия «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре. В результате погибли сотни людей, в том числе и гражданские.

Представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дориан обвинил Сирию в преднамеренной дезинформации и заявил, что коалиция не проводила авиаудары в указанном районе.

В Минобороны России также нет информации о гибели людей после авиаудара международной коалиции в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Однако в Пентагоне рассказали об ошибочном ударе коалиции 11 апреля в районе к югу от города Табка. Тогда по ошибке уничтожили 18 человек из отряда умеренной оппозиции. Удар нанесли по просьбе союзных сил, каких именно — не указано. Сообщается, что цель ошибочно идентифицировали как позицию "Исламского государства".

Напомним, 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе, обвинив власти страны в применении химического оружия 4 апреля. Тогда в провинции Идлиб погибли более 80 человек. Дамаск и Москва отвергли эти обвинения, утверждая, что правительственные снаряды попали в склад химоружия террористов.

 
 
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Сегодня сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция 12 апреля нанесла удар по складу химоружия "Исламского государства" в Дейр-Эз-Зоре. В результате...

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Генштаб Сирии: коалиция нанесла удар по складу химоружия ИГ, погибли сотни людей
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