|
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
13.04.2017 20:09 — Новости Мира | Tut.by
Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США «матерью всех бомб». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.
«Впервые эта бомба была использована в бою», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что операция «разрабатывалась уже несколько месяцев».
По сведениям источников телеканала
В репортаже боеприпас называют «самой большой из неядерных бомб», имеющихся в распоряжении США. CNN отмечает, что речь идет о первом применении в боевых условиях указанной бомбы, между тем ранее поступала информация об использовании данного вида боеприпасов в Ираке. Бомба была доставлена в Афганистан уже некоторое время назад.
Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонны. Она оснащена системой спутникового наведения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США эту бомбу называют "матерью всех бомб", сообщает телеканал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии