﻿ США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу. 21.by
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США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу

13.04.2017 20:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США «матерью всех бомб». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.


Фото: wikipedia

«Впервые эта бомба была использована в бою», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что операция «разрабатывалась уже несколько месяцев».

По сведениям источников телеканала CNN, бомба была сброшена с самолета «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели и пещеры на востоке Афганистана, использованные террористической группировкой «Исламское государство». Американские военные в настоящее время оценивают нанесенный экстремистам ущерб.

В репортаже боеприпас называют «самой большой из неядерных бомб», имеющихся в распоряжении США. CNN отмечает, что речь идет о первом применении в боевых условиях указанной бомбы, между тем ранее поступала информация об использовании данного вида боеприпасов в Ираке. Бомба была доставлена в Афганистан уже некоторое время назад.

Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонны. Она оснащена системой спутникового наведения.

 
 
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В США эту бомбу называют "матерью всех бомб", сообщает телеканал.

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