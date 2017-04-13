﻿ КНДР пригласила журналистов на "большое и важное мероприятие". Оказалось, это открытие улицы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КНДР пригласила журналистов на "большое и важное мероприятие". Оказалось, это открытие улицы

13.04.2017 23:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 12 апреля власти Северной Кореи сообщили иностранным журналистам, что рано утром их повезут на «большое и важное мероприятие». Репортерам ничего не сказали о сути мероприятия, но запретили брать на него телефоны.


Ким Чен Ын перерезает ленточку на открытии улицы Рёмён. Фото: Reuters

Заявление о «важном мероприятии» прозвучало на фоне нарастающего конфликта между КНДР и США. Пхеньян 8 апреля осудил удар американцев по сирийской авиабазе, после чего Вашингтон направил к Корейскому полуострову ударную группу кораблей. Газета The New York Times также сообщила, что Северная Корея готовится провести новые ядерные испытания.

Несмотря на предпосылки, Reuters отмечало, что обычно загадочные анонсы в КНДР связаны с малоинтересными мероприятиями. Так и вышло.


Фото: Reuters

Утром иностранных журналистов привезли на открытие новой улицы в Пхеньяне. Улицу Рёмён открывал лично лидер страны Ким Чен Ын, но, даже несмотря на это, журналисты едва ли назовут случившееся «большим и важным мероприятием».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Репортерам ничего не сказали о сути мероприятия, но запретили брать на него телефоны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"В нужное время все одумаются". Трамп предсказал наступление "прочного мира" между США и Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика