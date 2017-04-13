Президент США Дональд Трамп заявил, что в «нужный момент» отношения между Россией и США смогут наладиться. Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter на следующий день после визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.



Дональд Трамп и Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

«В отношениях США и России все будет хорошо. В нужное время все одумаются, и наступит прочный мир!» — написал Трамп.

В минувшую среду Тиллерсон впервые совершил официальный визит в Москву в качестве госсекретаря США. Он провел переговоры сначала со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а затем с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам встреч Лавров и Тиллерсон провели пресс-конференцию. На ней глава российского МИД назвал переговоры «обстоятельными и откровенными», которые охватили весь спектр вопросов. Лавров отметил, что теперь США и Россия «стали лучше понимать друг друга». Тиллерсон, в свою очередь, назвал прошедшие встречи продуктивными. Оба дипломата сообщили, что Россия и США решили назначить спецпредставителей от МИД и Госдепартамента, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.

Накануне Трамп, комментируя итоги визита Тиллерсона в Москву, оценил их положительно. «Было бы чудесно, чтобы наша страна [США] и НАТО наладили контакты с Россией. Сейчас мы не ладим вовсе», — сказал 12 апреля Трамп на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.