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"В нужное время все одумаются". Трамп предсказал наступление "прочного мира" между США и Россией
13.04.2017 23:00 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что в «нужный момент» отношения между Россией и США смогут наладиться. Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter на следующий день после визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.
«В отношениях США и России все будет хорошо. В нужное время все одумаются, и наступит прочный мир!» —
В минувшую среду Тиллерсон
По итогам встреч Лавров и Тиллерсон провели пресс-конференцию. На ней глава российского МИД назвал переговоры «обстоятельными и откровенными», которые охватили весь спектр вопросов. Лавров отметил, что теперь США и Россия «стали лучше понимать друг друга». Тиллерсон, в свою очередь, назвал прошедшие встречи продуктивными. Оба дипломата сообщили, что Россия и США решили назначить спецпредставителей от МИД и Госдепартамента, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.
Накануне Трамп,
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Заявления американского президента прозвучали после визита Рекса Тиллерсона в Москву.
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