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В Кабуле прокомментировали удар США "матерью всех бомб" по позициям ИГ

13.04.2017 22:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Применение Соединенными Штатами мощнейшей неядерной бомбы GBU-43/B, известной также как Mother of All Bombs («Мать всех бомб»), в Афганистане по позициям боевиков «Исламского государства» было согласовано с Кабулом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации президента Афганистана.

«Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами», — приводит агентство слова своего собеседника. По его словам, в результате удара террористы «понесли большие потери».

В четверг, 13 апреля, США сбросили на позиции боевиков ИГИЛ в Афганистане бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). В Белом доме пояснили, что целью удара стала система тоннелей, которую использовали боевики «Исламского государства». Боевое применение бомбы такого типа стало первым в истории.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB, популярная расшифровка этой аббревиатуры — «Мать всех бомб») — самый мощный неядерный фугас, стоящий на вооружении США.

Ранее, 7 апреля, США нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии Шайрат. Президент США Дональд Трамп назвал этот шаг ответом на химическую атаку, которую, как уверены в Вашингтоне, армия Асада провела в провинции Идлиб в начале апреля.

 
 
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Удар США "крупнейшей неядерной бомбой" по позициям "Исламского государства" в Афганистане был согласован с властями страны.

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