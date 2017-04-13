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В Кабуле прокомментировали удар США "матерью всех бомб" по позициям ИГ
13.04.2017 22:39 — Новости Мира | Tut.by
Применение Соединенными Штатами мощнейшей неядерной бомбы GBU-43/B, известной также как Mother of All Bombs («Мать всех бомб»), в Афганистане по позициям боевиков «Исламского государства» было согласовано с Кабулом. Об этом сообщает
«Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами», — приводит агентство слова своего собеседника. По его словам, в результате удара террористы «понесли большие потери».
В четверг, 13 апреля, США
GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB, популярная расшифровка этой аббревиатуры — «Мать всех бомб») — самый мощный неядерный фугас, стоящий на вооружении США.
Ранее, 7 апреля, США нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии Шайрат. Президент США Дональд Трамп назвал этот шаг ответом на химическую атаку, которую, как уверены в Вашингтоне, армия Асада провела в провинции Идлиб в начале апреля.
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Удар США "крупнейшей неядерной бомбой" по позициям "Исламского государства" в Афганистане был согласован с властями страны.
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