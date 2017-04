Военно-воздушные силы США опубликовали видеозапись испытаний сброшенной 13 апреля на позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Афганистане ​бомбы GBU-43/B, которую в военных кругах также называют «матерью всех бомб».

Видео, как уточняется в названии ролика, было снято в 2003 году во время испытаний этого оружия во Флориде.