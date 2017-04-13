Военно-воздушные силы США опубликовали видеозапись испытаний сброшенной 13 апреля на позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Афганистане ​бомбы GBU-43/B, которую в военных кругах также называют «матерью всех бомб».

Видео, как уточняется в названии ролика, было снято в 2003 году во время испытаний этого оружия во Флориде.

For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. pic.twitter.com/zI9d2CXOfa — U.S. Air Force (@usairforce) 13 апреля 2017 г.

На кадрах, размещенных на официальной странице американских военных в Twitter, заметно, как бомбу сбрасывают с самолета. Затем наблюдающие за испытаниями могут увидеть сам удар и его последствия — в данном случае поднимающееся на несколько метров облако дыма в форме гриба.

Бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) вооруженные силы США сбросили на позиции боевиков ИГ в Афганистане 13 апреля. В Белом доме затем пояснили, что целью этого удара была система тоннелей, которой пользовались боевики. При этом, как отмечал Reuters, боевое применение бомбы такого типа стало первым в истории.

Позже президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «очень-очень удачной миссией». Также он отметил, что приказ об ударе в Афганистане американским военным он отдал сам. «У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу как обычно», — добавил глава США.