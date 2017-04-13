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ВВС США опубликовали видео испытания "матери всех бомб"
14.04.2017 06:13 — Новости Мира | Tut.by
Военно-воздушные силы США опубликовали видеозапись испытаний сброшенной 13 апреля на позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Афганистане бомбы GBU-43/B, которую в военных кругах также называют «матерью всех бомб».
Видео, как уточняется в названии ролика, было снято в 2003 году во время испытаний этого оружия во Флориде.
На кадрах, размещенных на официальной странице американских военных в Twitter, заметно, как бомбу сбрасывают с самолета. Затем наблюдающие за испытаниями могут увидеть сам удар и его последствия — в данном случае поднимающееся на несколько метров облако дыма в форме гриба.
Бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) вооруженные силы США
Позже президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «очень-очень удачной миссией». Также он отметил, что приказ об ударе в Афганистане американским военным он отдал сам. «У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу как обычно», — добавил глава США.
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На кадрах, размещенных на официальной странице американских военных в Twitter, заметно, как бомбу сбрасывают с самолета.
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