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В МИД Сирии ответили на оскорбления Трампа в адрес Асада
14.04.2017 06:45 — Новости Мира | Tut.by
В МИД Сирии ответили на оскорбления президента США Дональда Трампа в адрес сирийского лидера Башара Асада. «Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же», — заявил
Собеседник агентства напомнил, что Асад — президент суверенного государства и был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп, подчеркнул он.
Ранее Трамп, комментируя свое решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, подверг критике Москву за поддержку Асада. «Если бы Россия не пришла и не поддержала это животное, не было бы сейчас проблемы», —
В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море были
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Представитель МИД напомнил, что Асад - президент суверенного государства и был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп.
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