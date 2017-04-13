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В МИД Сирии ответили на оскорбления Трампа в адрес Асада

14.04.2017 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
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В МИД Сирии ответили на оскорбления президента США Дональда Трампа в адрес сирийского лидера Башара Асада. «Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же», — заявил РИА Новости помощник главы ведомства Айман Суссан.

Собеседник агентства напомнил, что Асад — президент суверенного государства и был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп, подчеркнул он.

Ранее Трамп, комментируя свое решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, подверг критике Москву за поддержку Асада. «Если бы Россия не пришла и не поддержала это животное, не было бы сейчас проблемы», — заявил американский президент.

В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк» по базе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, именно оттуда Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб.

 
 
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Представитель МИД напомнил, что Асад - президент суверенного государства и был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп.

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