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В Венесуэле участники акций протеста блокируют дороги и жгут покрышки

14.04.2017 07:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Блокированием дорог и нападением на магазины закончилась в четверг антиправительственная манифестация в городе Лос-Текес, столице венесуэльского штата Миранда. По данным электронной версии газеты El Nacional, участники акции протеста жгут покрышки и мусорные баки на дорогах.


Манифестанты попытались заблокировать движение по Панамериканскому шоссе, но были разогнаны полицией, применившей слезоточивый газ. Сведений о пострадавших пока не поступало. В столице страны, Каракасе, протестное шествие, организованное оппозицией, завершилось без серьезных происшествий.



С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.


По данным неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», с начала апреля задержаны 304 участника антиправительственных манифестаций. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией, как сообщают представители оппозиции, исчисляется десятками, по меньшей мере семь человек погибли.

 
 
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По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с начала апреля задержаны 304 участника антиправительственных манифестаций. Число...

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