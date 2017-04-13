Северная Корея не будет «сидеть сложа руки», если США решатся нанести превентивный удар, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Риола Хан в интервью Associated Press.

Он сказал, что ситуация на Корейском перешейке похожа на «порочный круг», поскольку напряженность в отношениях с США и их союзниками только возросла. Однако, по словам Хана, не КНДР «создает проблемы», а Соединенные Штаты и президент страны Дональд Трамп.

Глава государства 11 апреля в своем Twitter написал, что «Северная Корея ищет проблем. Если Китай решит нам помочь, это будет здорово. Если нет, то мы решим проблему самостоятельно».

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

«Трамп всегда идет на провокацию, используя агрессивные слова. Не КНДР, а США и Трамп создают неприятности», — считает Хан.

Он охарактеризовал записи президента Соединенных Штатов в Twitter как проблематичные, так же как и проведение крупных учений США с Южной Кореей и отправку в регион авианосца.

Отвечая на вопрос, когда КНДР в следующий раз проведут ядерное испытание, замглавы МИД Северной Кореи сказал, что это произойдет, когда Верховный штаб посчитает нужным.

Ранее NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей американской разведки сообщил, что США готовы в любой момент нанести превентивный удар по КНДР, чтобы предотвратить испытания ядерного оружия. По словам собеседников телеканала, Северная Корея может провести очередное испытание уже в эти выходные. Источники NBC заявили, что примерно в 500 км от северокорейского полигона американские военные разместили два эсминца, способных ударить крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, США могут задействовать бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

В Минобороны США заявили, что не обсуждают будущие операции, передавал Reuters. При этом представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что «наша приверженность защите наших союзников, включая Южную Корею и Японию, остается неизменной».