Северная Корея не будет «сидеть сложа руки», если США решатся нанести превентивный удар, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Риола Хан в интервью Associated Press.

Он сказал, что ситуация на Корейском перешейке похожа на «порочный круг», поскольку напряженность в отношениях с США и их союзниками только возросла. Однако, по словам Хана, не КНДР «создает проблемы», а Соединенные Штаты и президент страны Дональд Трамп.

Глава государства 11 апреля в своем Twitter написал, что «Северная Корея ищет проблем. Если Китай решит нам помочь, это будет здорово. Если нет, то мы решим проблему самостоятельно».

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.