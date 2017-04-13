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В четырех сирийских городах началась эвакуация

14.04.2017 10:01 — Новости Мира | Tut.by  
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В Сирии началась эвакуация четырех осажденных городов в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее между Ираном и поддерживающим сирийскую вооруженную оппозицию Катаром.


Фото: Reuters

Эвакуация проходит в четырех городах. Два из них, Кефрайю и Фуаа, сейчас удерживают правительственные силы и осаждают повстанцы. Свидетели сообщают, что людей эвакуируют в сторону контролируемых правительством регионов на 80 автобусах.

Других два города, в которых проходит эвакуация, Мадайя и Забадани, находятся под контролем повстанцев и осаждены армией Асада. Как сообщает корреспондент агентства "Франс пресс", в них эвакуация носит добровольный характер: желающие могут остаться.

Корреспонденты сообщают о 60 автобусах, приехавших, чтобы отвезти людей в сторону города Рашидин.

Операция началась в пятницу утром. Всего, как ожидается, из четырех городов будет эвакуировано 30 тысяч человек.

ООН в своем мартовском заявлении назвала гуманитарную ситуацию в четырех осажденных городах катастрофической. По оценке организации, в них находится около 64 тысяч мирных жителей.

 
 
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Свидетели сообщают, что людей эвакуируют в сторону контролируемых правительством регионов на 80 автобусах.

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