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Врачу в США грозит пожизненное заключение за женское обрезание

14.04.2017 12:40 — Новости Мира | Tut.by  
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В США врачу одной из больниц Детройта предъявлено обвинение в проведении детям операций по женскому обрезанию. Это первое подобное судебное дело в США.


Фото: HENRY FORD HOSPITAL

По заявлению прокуроров, врач Джумана Нагарвала проводила калечащие операции на женских половых органах девочкам в возрасте от 6 до 12 лет. Расследование в отношение врача началось после наводки, полученной местными властями.

Если Джумана Нагарвала будет признана виновной, ей грозит пожизненный срок.

По информации местных СМИ, Нагарвала отрицает выдвинутые против нее обвинения.

Однако, по данным прокуроров, она просила пациентов, часть которых приезжала на прием из других штатов, ничего не говорить о проведенных операциях.

Женское обрезание было законодательно запрещено в США в 1996 году. Первый случай проведения женского обрезания был зарегистрирован в 2006 году, когда иммигрант из Эфиопии был осужден на 10 лет тюрьмы за проведение операции, калечащей женские половые органы, своей двухлетней дочери.

В 2012 году власти США обнародовали статистику, согласно которой более 500 тысяч женщин и девочек в стране подверглись обрезанию или риску проведения этой операции.

Практика проведения женского обрезания, по данным ООН, наиболее распространена в Египте, Эфиопии и Индонезии.

 
 
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