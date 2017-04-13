Французские следователи, занимающиеся делом в отношении кандидата в президенты Франции от крайне правых Марин Ле Пен, потребовали от Европарламента лишить ее депутатской неприкосновенности. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает France Inter. Эту информацию подтведил агентству Reuters судебный источник.



Фото: Reuters

Следователи также потребовали лишить парламентского иммунитета евродепутата, члена «Нацфонта» Мари-Кристин Бутонне. Запросы в прокуратуру были адресованы 29 и 30 марта. Согласно процедуре, французский Минюст направит эти запросы в Европарламент. Как отмечает France Inter, маловероятно, что процедура завершится до окончания президентcких и даже парламентских выборов в этом году.

10 марта Марин Ле Пен отказалась явиться на допрос в следственные органы по делу о растрате средств Европарламента до окончания парламентских выборов, которые состоятся в июне. Мари-Кристин Бутонне также отказалась давать показания следователям, занимающимся делами о финансовых преступлениях.

«Нацфронт» подозревают в создании системы фиктивного трудоустройства в Европарламент в качестве ассистентов представителей партии. Следователи усомнились в реальности их работы в Брюсселе в качестве помощников депутатов.

Обвинения по этому делу уже предъявили главе кабинета Ле Пен Катрин Гризе и бывшему ассистенту Мари-Кристин Бутонне Шарлю Уркаду. Последний получал зарплату в качестве помощника Бутонне в Брюсселе и одновременно работал графическим дизайнером в штабе «Нацфронта» во французском Нантере.

Комментируя запрос французских следователей, глава «Нацфронта» Марин Ле Пен назвала его «классической процедурой» и добавила, что не удивлена.

Европарламент уже лишил Марин Ле Пен неприкосновенности в рамках расследования другого дела — о публикации в твиттере изображений со сценами насилия, совершаемого боевиками группировки ИГ.