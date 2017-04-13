Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу, 14 апреля, заявил, что Ташкент передавал западным партнерам данные о противоправной деятельности Рахмата Акилова, сознавшегося в совершении теракта в Стокгольме. По словам МИД Узбекистана, информация была направлена «одному из западных партнеров для передачи Швеции».



Люди оставляют цветы на ступеньках у площади Сергеля, неподалеку от места трагедии. Фото: Reuters

Как утверждает Ташкент, Акилов связывался через соцсети с соотечественниками в Узбекистане и агитировал их к деятельности против государственной власти и правоохранительных органов, а также пропагандировал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство».

Ранее источник в правоохранительных органах Узбекистана сообщил российским информагентствам, что Ташкент объявил Акилова в международный розыск в феврале после того, как против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, связанным с исламским экстремизмом.



Собеседник СМИ рассказал, что Акилов, этнический таджик с гражданством Узбекистана, попал под влияние таджикской ячейки ИГ, уже находясь в Швеции. В 2015 году он пытался въехать в Сирию для участия в гражданской войне, однако был задержан турецкими властями и депортирован в Швецию, поскольку в этой стране он запросил политическое убежище.

Акилов попадал в поле зрения шведской полиции



Рахмат Акилов родился и вырос в Самарканде, а в 2012 году бежал в Турцию. В Швецию он перебрался в 2014 году и запросил там политическое убежище. Как сообщают шведские СМИ, он попадал в поле зрения местных правоохранительных органов в связи с предполагаемой поддержкой ИГ. Кроме того, властям было известно, что в соцсетях он был связан с несколькими людьми из радикальной исламистской группировки «Хизб ут-Тахрир», за деятельностью которой шведская полиция активно следила в 2014—2015 годах.

Рассмотрение заявки Акилова на убежище заняло у шведских властей почти два года. Только в декабре 2016 года он получил официальный отказ и предписание в течение месяца покинуть страну. В конце февраля его начала разыскивать полиция для депортации в Узбекистан, однако ему удалось скрыться.

Как предполагает следствие, 7 апреля 39-летний Акилов угнал грузовик и въехал на нем в толпу людей в Стокгольме. В результате четыре человека погибли, еще 15 получили ранения. Акилов сейчас находится под арестом на время следствия. На допросе он сознался в совершении теракта .