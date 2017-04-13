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МИД Узбекистана: Ташкент предупреждал Запад о стокгольмском террористе
14.04.2017 14:13 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу, 14 апреля, заявил, что Ташкент передавал западным партнерам данные о противоправной деятельности Рахмата Акилова, сознавшегося в совершении теракта в Стокгольме. По словам МИД Узбекистана, информация была направлена «одному из западных партнеров для передачи Швеции».
Как утверждает Ташкент, Акилов связывался через соцсети с соотечественниками в Узбекистане и агитировал их к деятельности против государственной власти и правоохранительных органов, а также пропагандировал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство».
Акилов попадал в поле зрения шведской полиции
Рассмотрение заявки Акилова на убежище заняло у шведских властей почти два года. Только в декабре 2016 года он получил официальный отказ и предписание в течение месяца покинуть страну. В конце февраля его начала разыскивать полиция для депортации в Узбекистан, однако ему удалось скрыться.
Как предполагает следствие, 7 апреля 39-летний Акилов угнал грузовик и
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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу, 14 апреля, заявил, что Ташкент передавал западным партнерам данные о противоправной деятельности...
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