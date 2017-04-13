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Путин в 2016 году заработал более 155 тысяч долларов

14.04.2017 15:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году 8 858 432 российских рублей (более 155 тысяч долларов), что на 33 тысячи рублей меньше дохода главы государства в 2015 году. Такие данные содержатся в декларации президента РФ о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на официальном сайте Кремля.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Средний ежемесячный доход главы государства в прошлом году составил 738 тыс. руб. В 2015 году среднемесячный заработок президента составлял около 741 тыс. руб.

Недвижимость Путина и его автопарк остались прежними. В собственности Путина, как следует из декларации, — земельный участок на 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В его пользовании также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Президент владеет двумя раритетными автомобилями «Волга» ГАЗ М21, внедорожником «Нива» и прицепом «Скиф».

В 2013 году заработок президента составлял более 3,6 млн руб., в 2014 году — 7,6 млн (более чем двукратный рост был обусловлен указом о повышении денежного вознаграждения президенту и премьер-министру России, чья зарплата на тот момент отставала от доходов подчиненных), в 2015 году — около 8,9 млн руб.

 
 
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Годом ранее президент России получал больше.

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