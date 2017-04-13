Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал ситуацию на Донбассе «болотом», в котором увязли сотни тысяч невинных людей. Об этом он заявил на брифинге.



Александр Хуг. Фото: dw.de

«Как бы мы ни пытались, но нельзя найти однозначно видимых тенденций. Все, что мы видим, — затруднительная ситуация, которую я бы описал болотом, в котором увязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается. Она не меняется, она остается и будет оставаться такой до тех пор, пока люди, которым принадлежит власть, предпочитают, чтобы все так и оставалось», — сказал он.

Он отметил, что каждый раз ОБСЕ слышит о том, что стороны возобновили свои обязательства по прекращению огня, но это длится только определенный период времени.

«Этот конфликт длится уже третий год, целая когорта людей — ремонтные бригады, представители гуманитарных организаций, саперы, наблюдатели ОБСЕ и многие политики — работают ради того, чтобы улучшить ситуацию. Они выкатывают на гору тяжелый камень, который, почти достигнув вершины, каждый раз скатывается вниз… Гуманитарные организации готовы и способны оказывать помощь, но их выгоняют. Ремонтные бригады имеют технические средства и мужество, но это срывается из-за прицельных обстрелов. Наблюдатели СММ ОБСЕ обладают необходимыми навыками и умениями, имеют технические средства и волю, но сталкиваются с постоянными ограничениями… Событиями управляют реальные люди, обстрелы жизненно необходимой инфраструктуры продолжаются, потому что реальные люди отдают приказы и реальные люди выполняют их…» — добавил он.

Напомним, ровно три года назад , 14 апреля 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о проведении Антитеррористической операции на Донбассе.