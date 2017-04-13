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Украина обвинила Россию в создании негативного фона вокруг "Евровидения"
14.04.2017 16:07 — Новости Мира | Tut.by
Россия изначально была настроена не на участие в «Евровидении», а на создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса,
«Уважая желание Европейского вещательного союза обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух „Евровидения“, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, не нарушая законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным», — говорится в сообщении телерадиокомпании.
Там считают, что отказ российского «Первого канала» от трансляции конкурса доказывает, что «целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения мероприятия».
Накануне организатор «Евровидения» подтвердил, что Россия
Европейский вещательный союз предложил транслировать выступление девушки во время конкурса по спутнику, Россию такой вариант не устроил. Менять участницу там также не захотели. 13 апреля российский «Первый канал»
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Россия изначально была настроена не на участие в "Евровидении", а на создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса, заявили...
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