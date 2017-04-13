Россия изначально была настроена не на участие в «Евровидении», а на создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса, заявили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины, вещателе-организаторе шоу в 2017 году.

«Уважая желание Европейского вещательного союза обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух „Евровидения“, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, не нарушая законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным», — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Там считают, что отказ российского «Первого канала» от трансляции конкурса доказывает, что «целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения мероприятия».

Накануне организатор «Евровидения» подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе в 2017 году, т.к. стороны не смогли урегулировать вопрос с российской участницей Юлией Самойловой, которой Украина запретила въезд в страну . Запрет обусловлен тем, что Самойлова выступала на фестивале в Крыму в 2015 году. На полуостров девушка въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Европейский вещательный союз предложил транслировать выступление девушки во время конкурса по спутнику, Россию такой вариант не устроил. Менять участницу там также не захотели. 13 апреля российский «Первый канал» отказался транслировать «Евровидение-2017». Руководство «Первого канала» заявило, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году.