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Пассажира бизнес-класса United Airlines ужалил скорпион

14.04.2017 18:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Канадца Ричарда Белла, летевшего бизнес-классом авиакомпании United Airlines из американского Хьюстона в канадский Калгари, в полете во время ланча ужалил скорпион.


Фото: Reuters

Как рассказал пострадавший, ядовитое паукообразное упало ему на голову из отсека для ручной клади, после чего он положил скорпиона перед собой на откидной столик и тот ужалил его.

Авиакомпания предложила компенсацию Беллу, который летел в Калгари со своей супругой Линдой.

Инцидент произошел в воскресенье, но известно об этом стало только сейчас.

«Пока я ел, что-то упало мне на волосы. Это что-то оказалось скорпионом. Я держал его за хвост, и он не мог меня ужалить. Но я уронил его на тарелку, и когда собрался схватить его вновь, он ударил меня хвостом. К счастью, удар в основном пришелся на ноготь», — сказал Белл телеканалу CBC.

После этого пассажир смахнул агрессивное членистоногое на пол, стюард накрыл его чашкой, а затем смыл в унитаз.

Медсестра, летевшая тем же рейсом, дала Беллу обезболивающее.

По приземлении в Калгари мужчину отвезли в больницу, где врачи установили, что его жизни ничто не угрожает. Через несколько часов его выписали.

По словам Белла, у него нет намерений подавать на United Airlines в суд.

Инцидент со скорпионом произошел в разгар скандала с насильственным выдворением пассажира Дэвида Дао с борта самолета United Airlines. Тот инцидент произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов на рейс и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

В интернет попала видеозапись, на которой окровавленного Дао силой высаживают из самолета, что вызвало возмущение во всем мире.

Глава United пообещал компенсировать расходы на билеты не только пострадавшему, но и всем остальным пассажирам рейса.

 
 
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Как рассказал пострадавший, ядовитое паукообразное упало ему на голову из отсека для ручной клади.

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