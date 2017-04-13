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США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16

14.04.2017 21:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США и американские ВВС провели испытание модификации атомной бомбы B61. Об этом сообщили в четверг на базе ВВС США Кертленд в штате Нью-Мексико.


Фото: Wikipedia

Как уточнила пресс-служба военного объекта, 15 марта было проведено испытание боезаряда B61−12 без ядерной боевой части, который был сброшен на полигоне Неллис (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-16. Тест провели в рамках программы продления срока службы B61 путем модернизации ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении ее надежности и надежности ее систем безопасности.

Как пояснило командование базы, это было «первое испытание B61−12 с использованием F-16».

«Бомба B61−12 обеспечивает боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США, а также будущее для бомбардировщиков и авиации двойного назначения, поддерживающей операции НАТО», — подчеркнул в этой связи представитель Центра ядерных вооружений ВВС США Пол Вог. По его словам, B61−12 собираются так, чтобы подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Производство бомб B61−12 США планируют начать в 2020 году. Россия неоднократно указывала, что эти намерения США носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.

 
 
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Москва неоднократно отмечала, что намерение Вашингтона производить B61 идет вразрез с заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.

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