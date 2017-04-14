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"Взрывное устройство подросток изготовил сам". Подробности происшествия в Санкт-Петербурге
14.04.2017 22:00 — Новости Мира | Tut.by
Парень, пострадавший накануне в Санкт-Петербурге от взрывного устройства, которое сработало у него в руках, изготовил его сам. Об этом
Молодой человек учится на первом курсе одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство, рассказали следователи. Пока подросток находится в больнице. Следователи смогут начать работу с ним только по согласованию с врачами, когда позволит состояние его здоровья.
«По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщили в СК.
Напомним,
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Молодой человек учится на первом курсе одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство.
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