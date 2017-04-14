Парень, пострадавший накануне в Санкт-Петербурге от взрывного устройства, которое сработало у него в руках, изготовил его сам. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.



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Молодой человек учится на первом курсе одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство, рассказали следователи. Пока подросток находится в больнице. Следователи смогут начать работу с ним только по согласованию с врачами, когда позволит состояние его здоровья.

«По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщили в СК.

Напомним, взрыв произошел 13 апреля на Васильевском острове. Пострадал 17-летний парень, у него травмированы кисти, а также лицо. Вчера врачи оценили состояние подростка как крайне тяжелое.