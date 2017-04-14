Масштабную экспедицию к обломкам «Титаника» планируют специалисты из американского штата Вашингтон. Увидеть затонувшее судно своими глазами смогут не только ученые, но и обычные люди. На такую поездку одна из участниц проекта потратила все свои сбережения.

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Большую экспедицию к обломкам «Титаника» планирует в начале мая 2018 года американская компания OceanGate.

На дно Атлантического океана должна будет спуститься единственная в мире частная исследовательская подводная лодка. Она способна погрузиться на глубину больше трех километров. Пять других подобных аппаратов принадлежат правительствам разных стран. Уникальное оборудование и большие затраты на организацию экспедиций — основные причины, почему к «Титанику» никто не спускался уже 12 лет. Рассказывает директор компании OceanGate Стоктон Раш: «Мы планируем просканировать корабль с использованием новейших технологий. Определить текущее состояние лайнера, а затем понять, какие изменения он претерпел с течением времени».

Обломки «Титаника» были обнаружены в 1985 году недалеко от острова Ньюфаундленд. С тех пор увидеть легендарный корабль своими глазами смогли чуть меньше двухсот человек. В 2018 году такая возможность представится еще пятидесяти счастливчикам.

«Это не туристические прогулки. Помимо наших клиентов, на борту будут находиться археологи и биологи. В каждом погружении могут участвовать не больше пяти человек. Трое из них, как мы их называем, „специалисты миссии“. Это те люди, которые помогли нам профинансировать экспедиции. При этом они будут принимать активное участие в исследовании», — говорит Стоктон Раш.

Подготовка к экспедиции шла три года. Все это время клиенты OceanGate, так называемые «специалисты миссии», учились обращаться с гидролокаторами, системами наблюдения и связи, осуществлять подводные съемки при помощи высокотехнологичного оборудования.

Сотруднице одного из банков Нью-Йорка Ренате Рохас участие в проекте обошлось в 105 тысяч долларов.

«Есть ли цена у мечты? Я многим пожертвовала. У меня нет квартиры, нет машины. Я не покорила Эверест. Все свои сбережения я потратила на то, чтобы попасть на Титаник», — рассказывает женщина.

Организаторы экспедиции надеются найти на дне личные вещи пассажиров не только первого, но и второго и третьего класса. В будущем для исследования внутренних помещений лайнера компания OceanGate планирует использовать небольшие роботизированные аппараты.