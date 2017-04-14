﻿ Северная Корея впервые показала баллистические ракеты подводных лодок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Северная Корея впервые показала баллистические ракеты подводных лодок

15.04.2017 08:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Армия Северной Кореи на параде в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который в субботу, 15 апреля, прошел в Пхеньяне, впервые представила свои баллистические ракеты подводных лодок.

Как сообщает агентство Reuters, новые баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2 попали в кадр местного телеканала.

Издание The Independent в своем Twitter опубликовало фотографию ракеты.

Также Reuters со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи отмечает, что КНДР на параде представила и межконтинентальные баллистические ракеты.

На главной площади Пхеньяна утром в субботу начался военный парад, который приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда действующего лидера страны Ким Чен Ына. Парад принимает глава государства. Также на трибуны пришли и высшие государственные чиновники страны.


Фото: Reuters

В июле 2016 года южнокорейские военные заявили, что КНДР провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Пуск был зафиксирован к востоку от Корейского полуострова.

Согласно заявлению объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск, скорее всего, был неудачным, ракета потерпела крушение на ранней стадии полета.

Северокорейское руководство также в очередной раз выступило с угрозами в адрес США. «Если США безрассудно пойдут на провокации, революционные силы нанесут уничтожающий удар, на тотальную войну мы ответим тотальной войной, на ядерную войну ударом ядерным оружием в нашем стиле противостояния», — заявил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета страны Цой Рён Хе.

Об этом Цой Рён Хе заявил на параде, который принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.


Фото: Reuters

В октябре 2015 года на военном параде, прошедшем в Пхеньяне в честь 70-летия Трудовой партии, были продемонстрированы новые межконтинентальные баллистические ракеты KN-08. Впервые о существовании разработок этих ракет стало известно в 2012 году, когда на военном параде были представлены их муляжи. Предполагается, что дальность их полета может составлять до 12 тыс. км.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также на параде КНДР представила и межконтинентальные баллистические ракеты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"На поездку потратила 105 тысяч долларов". К "Титанику" отправятся 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика