Армия Северной Кореи на параде в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который в субботу, 15 апреля, прошел в Пхеньяне, впервые представила свои баллистические ракеты подводных лодок.

Как сообщает агентство Reuters , новые баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2 попали в кадр местного телеканала.

Издание The Independent в своем Twitter опубликовало фотографию ракеты.

Также Reuters со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи отмечает, что КНДР на параде представила и межконтинентальные баллистические ракеты.

На главной площади Пхеньяна утром в субботу начался военный парад, который приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда действующего лидера страны Ким Чен Ына. Парад принимает глава государства. Также на трибуны пришли и высшие государственные чиновники страны.



Фото: Reuters

В июле 2016 года южнокорейские военные заявили, что КНДР провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Пуск был зафиксирован к востоку от Корейского полуострова.

Согласно заявлению объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск, скорее всего, был неудачным, ракета потерпела крушение на ранней стадии полета.

Северокорейское руководство также в очередной раз выступило с угрозами в адрес США. «Если США безрассудно пойдут на провокации, революционные силы нанесут уничтожающий удар, на тотальную войну мы ответим тотальной войной, на ядерную войну ударом ядерным оружием в нашем стиле противостояния», — заявил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета страны Цой Рён Хе.

Об этом Цой Рён Хе заявил на параде, который принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.



Фото: Reuters

В октябре 2015 года на военном параде, прошедшем в Пхеньяне в честь 70-летия Трудовой партии, были продемонстрированы новые межконтинентальные баллистические ракеты KN-08. Впервые о существовании разработок этих ракет стало известно в 2012 году, когда на военном параде были представлены их муляжи. Предполагается, что дальность их полета может составлять до 12 тыс. км.