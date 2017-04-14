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Горбачев заявил о признаках начала новой холодной войны

15.04.2017 11:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Bild заявил о приближении новой холодной войны.


Фото: Reuters

По его словам, отношения между крупными державами продолжают ухудшаться, что, по мнению бывшего советского лидера, свидетельствует о подготовке мира к войне.

Кроме того, Горбачев указал на воинственность речей политиков и высокопоставленных военных, чьи слова подхватывают СМИ.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном может даже хуже, чем во время холодной войны. Как пишет ТАСС, представитель Кремля напомнил о недружественных шагах Барака Обамы перед уходом с поста президента США.

Отношения Москвы с многими странами Запада заметно ухудшились в 2014 году в связи с решением России о присоединении Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. США и ЕС ввели санкции, обвинив Россию в аннексии полуострова и участии в боевых действиях на Донбассе. На фоне этого НАТО решил усилить присутствие в Восточной Европе, что Москва традиционно воспринимает как угрозу.

 
 
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По его словам, отношения между крупными державами продолжают ухудшаться, что, по мнению бывшего советского лидера, свидетельствует о подготовке мира к войне.

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