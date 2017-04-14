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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

15.04.2017 15:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне Пасхи, здесь происходит чудо схождения Благодатного огня. Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса Христа.

За всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

 
 
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Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

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