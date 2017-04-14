Бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат, дезертировавший в 2013 году, в интервью британской газете The Telegraph рассказал, что в распоряжении сирийских военных остается около 700 тонн отравляющих веществ. По его словам, они не были учтены инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые в 2013 году прибыли в страну для уничтожения этого вооружения.



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По утверждению ас-Саката, официально Сирия отчиталась о 1300 тоннах веществ, в то время как в распоряжении армии было по меньшей мере две тысячи тонн. Часть запрещенных химикатов, в том числе зарин, до прибытия инспекторов была перевезена в горы в районе Хомса и в Джаблу.

По мнению генерала, после 2014 года режим Башара Асада не производил новое оружие, а использовал старые запасы. Он предположил, что в атаке в районе Идлиба в начале апреля был использован «старый зарин», из-за чего число погибших оказалось меньше возможного. Кроме того, по его мнению, военные смешивают зарин с другими газами, чтобы затруднить идентификацию вещества по симптомам у пострадавших.

Ас-Сакат, как пишет газета, до побега из Сирии отвечал за использование химоружия в пятой механизированной дивизии. Генерал утверждает, что в 2012—2013 годы ему трижды было приказано применить химическое оружие в городах, где проходили протесты против режима Башара Асада; каждый раз он якобы втайне менял удушающее вещество фосген на воду с отбеливателем.

То, что в результате этих атак число жертв было небольшим, вызвало к нему подозрения. Кроме того, его сын был арестован и подвергся пыткам. В результате ас-Сакат бежал в Иорданию, а затем в Турцию, после чего присоединился к повстанческой Свободной сирийской армии. Сейчас он находится в одной из европейских стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя публикацию The Telegraph, заявил, что ас-Сакат, по его мнению, «был простимулирован либо пряником, либо кнутом».

«У меня вызывает вопрос, почему генерал, если он знал про две тысячи тонн, три года молчал. 700 тонн — немаленькая цифра, ее в пробирку из-под белого порошка не спрячешь», — сказал министр.

То, что у Асада по-прежнему есть химическое оружие, стало в дипломатических кругах секретом, который известен всем. <…> ОЗХО предоставляла в Совбез ООН отчеты о случаях [применения химоружия]. Но после начала Россией, у которой есть право вето в совете, военной операции в поддержку Сирии в 2015 году, политическая воля что-то предпринимать исчезла. «Ни у кого среди членов ООН не было желания открывать эту банку с червями», — сказал высокопоставленный сотрудник ООН газете Wall Street Journal.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб более 80 человек погибли в результате химической атаки. Западные страны утверждают, что атаку организовали силы президента Сирии Башара Асада. Дамаск и поддерживающая Асада Россия отрицают , что у сирийской армии есть доступ к химическому оружию.

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС, с которого, как утверждает Пентагон, вылетали самолеты с химическим оружием.

Соглашение об уничтожении сирийского химического оружия было заключено в 2013 году по инициативе России. Из-за обещания Дамаска уничтожить запрещенное вооружение США отказались от применения военной силы в Сирии.