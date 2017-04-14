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В Сирии произошел взрыв у автобуса с мирными жителями, погибли 70 человек
15.04.2017 18:43 — Новости Мира | Tut.by
В Сирии в районе Алеппо произошел взрыв около автобуса с мирными жителями, которых эвакуировали из осажденных повстанцами территорий к северу от Идлиба.
Точное число погибших и пострадавших неизвестно. Источник РИА Новости в Алеппо сообщил, что погибли 70 человек и 130 пострадали.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщило о 39 погибших. Вскоре после взрыва правозащитная организация Syrian Observatory of Human Rights сообщала о гибели по меньшей мере 16 человек.
Взрывное устройство было в машине, за рулем которой находился смертник, сообщают сирийские государственные СМИ.
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Взрывное устройство было в машине, за рулем которой находился смертник, сообщают сирийские государственные СМИ.
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