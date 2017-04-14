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Умерла старейшая жительница Земли

15.04.2017 21:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Итальянка Эмма Морано, которая считалась старейшим жителем Земли, умерла в возрасте 117 лет 137 дней. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает La Republica.


Фото из Facebook

Секретом своего долголетия женщина называла употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.

Морано была признана старейшей жительницей планеты в мае 2016 года после смерти американки Сузанны Мушатт Джонс. Итальянка также была последним человеком, родившимся до 1900 года.

В 2016 году сообщалось о смерти китаянки Фу Суцин, которая скончалась на 120-м году жизни.

 
 
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Итальянка была последним человеком, родившимся до 1900 года.

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