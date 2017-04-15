Глава МВД Чехии Милан Хованец заявил о желании чешских властей отказаться от приема беженцев по квоте Евросоюза. Как сообщает чешское издание Parlamentní listy, министр подчеркнул, что для Праги может быть целесообразнее заплатить положенный в этом случае штраф.

По словам главы МВД, сейчас Чехия приняла лишь 12 человек из установленной ранее квоты в 1600 беженцев. При этом он подчеркнул, что «по мере проверки всех остальных [беженцев] мы приходим к выводу, что не можем принять кого-либо еще». Как заявил Хованец, чешские правоохранительные органы, перед тем как разрешить мигрантам въезд в страну, проводят их тщательную проверку в лагерях, где их размещают европейские власти. «Эти люди не хотят оставаться на месте на время проверки, то есть в [лагерях] Греции или Италии. В связи с этим мы завершили их проверку», — рассказал министр.

По его словам, при отказе Праги от дальнейшего приема беженцев власти ЕС могут наложить на чешские власти штраф в размере нескольких миллионов евро. «Власти должны решить, стоит ли это решение того или нет. Я считаю, что стоит. Мы не можем бесконтрольно пускать людей в страну», — заявил Хованец.

В марте этого года власти Германии заявили, что поток беженцев, прибывающих в страну, сократился в три раза. Причиной этого, по мнению МВД Германии стало перекрытие так называемого балканского маршрута, по которому мигранты проникали в Евросоюз.