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В Стамбуле задержаны 49 человек по подозрению в терроризме, большинство - иностранцы
15.04.2017 22:49 — Новости Мира | Tut.by
Полиция в Стамбуле задержала 49 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой «Исламское государство». По данным турецких властей, они планировали «сенсационные теракты» в преддверии референдума, на котором граждане страны выскажут свое мнение о превращении Турции из парламентской в президентскую республику. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в органах безопасности.
Согласно этим данным, большинство задержанных (41 человек) — граждане иностранных государств. Во время обысков в семи районах города были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, рации, большое количество кредитных карт и наличных денег, пишет агентство. Как сообщается далее, подозреваемые также связаны с устроившими
16 апреля в Турции состоится
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По данным турецкого информагентства, задержанные подозреваются в планах устроить крупный теракт в преддверии референдума 16 апреля.
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