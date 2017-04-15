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В Стамбуле задержаны 49 человек по подозрению в терроризме, большинство - иностранцы

15.04.2017 22:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция в Стамбуле задержала 49 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой «Исламское государство». По данным турецких властей, они планировали «сенсационные теракты» в преддверии референдума, на котором граждане страны выскажут свое мнение о превращении Турции из парламентской в президентскую республику. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в органах безопасности.


Фото: Reuters

Согласно этим данным, большинство задержанных (41 человек) — граждане иностранных государств. Во время обысков в семи районах города были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, рации, большое количество кредитных карт и наличных денег, пишет агентство. Как сообщается далее, подозреваемые также связаны с устроившими нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

16 апреля в Турции состоится всенародный референдум, на котором гражданам страны будет предложено проголосовать за или против изменений в конституции, предусматривающих серьезное расширение полномочий президента страны. В референдуме смогут участвовать более 55 миллионов турецких избирателей. По данным на конец марта, многие из них еще не определились с ответом.

 
 
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По данным турецкого информагентства, задержанные подозреваются в планах устроить крупный теракт в преддверии референдума 16 апреля.

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