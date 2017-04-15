Во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп хотел бы проехать по улицам Лондона в золотой карете королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Белом доме.



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Официальная процессия с королевской каретой является одним из элементов церемониала при приеме иностранных лидеров в Великобритании. Так, издание указывает на то, что в 2015 году подобный прием был оказан президенту Мексики, который проехал в золотой карете по улицам британской столицы. В то же время желание Белого дома получить аналогичный прием вызывает опасения у служб безопасности. Сотрудники спецслужб полагают, что обеспечить безопасность американского лидера в этом случае будет намного сложнее, чем если бы он ехал на автомобиле. К примеру, в 2011 году, во время визита в Лондон Барака Обамы, кортеж американского лидера прибыл в Букингемский дворец на бронированных автомобилях, отказавшись от традиционной процедуры приема.

Источник The Times отметил, что, в отличие от традиционной кареты, автомобиль президента США способен противостоять самым различным типам угроз. «Он способен противостоять даже атаке с использованием гранатомета. Если он [президент США. — РБК] находится в автомобиле, то ему гарантирован высочайший уровень защиты, и кроме того, он может передвигаться с большой скоростью», — отметил источник. По его мнению, если же Трамп будет находиться «в золотом экипаже, который провезет по улице пара лошадей, риск серьезно увеличится».

После появления информации о планируемом визите Дональда Трампа в Великобританию, ее жители собрали более 1,8 млн подписей под петицией , призывающей запретить его приезд в Лондон. Однако в середине февраля петиция была отклонена премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.