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КНДР предприняла неудачную попытку запуска ракеты

16.04.2017 08:06 — Новости Мира | Tut.by  
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КНДР предприняла попытку запустить ракету с полигона, расположенного на западе страны, однако потерпела неудачу. Об этом сообщило агентство Yonhapсо ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

По его сведениям, запуск осуществлялся в районе города Синпхо.

В Пентагоне сообщили, что «ракета взорвалась практически моментально». Глава пресс-службы Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ВС) капитан второго ранга Дэйв Бенхэм заявил, что ВС США зафиксировали предполагаемый новый ракетный пуск, но «тип ракеты все еще устанавливается».

«Тихоокеанское командование полностью привержено тесной работе с нашими союзниками в лице Республики Корея и Японии в целях поддержания безопасности (в регионе)», — добавил Бенхэм.

Это уже второй пуск ракеты из этого района за последнее время. 5 апреля КНДР из района города Синпхо осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности типа «Пуккыксон-2» (KN-15 по западной классификации). Время полета составило 9 минут, дальность — 60 км, а максимальная высота — 189 км.

 
 
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Агентство Yonhap сообщает, что запуск был осуществлен в районе города Синпхо.

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