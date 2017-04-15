Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонс предложил России присоединиться к международной коалиции под руководством США, ведущей борьбу с «Исламским государством» в Сирии. По его словам, у России «еще есть время, чтобы оказаться на правильной стороне». Такое заявление Джонсон сделал в своей статье для газета The Sunday Telegraph.







Джонсон подчеркнул, что нет сомнений, что за предполагаемой химической атакой в Идлибе 4 апреля стоит режим Башара Асада. В своей статье он называет Асада «архитеррористом». «Он [Асад] буквально и метафорически токсичен. И России пора проснуться от этого факта. У нее все еще есть время, чтобы встать на правильную сторону», – пишет Джонсон.



По его словам, Россия могла бы «присоединиться к коалиции из более чем 60 стран в борьбе против ИГ, сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более продуктивных отношений с президентом Трампом и понимания, что Запад в конечном итоге поможет восстановить страну».



«Взамен они [Россия] должны взять на себя обязательства обеспечить реальное прекращение огня, положить конец использованию химического оружия и бочковых бомб, а также добиться политического урегулирования, освобождающего сирийцев от тирании Асада», – считает Джонсон. По его мнению, Россия «может помочь устранить его [Асада] через тщательно контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые государственные институты и поможет стране вступить в стабильное и плюралистическое будущее».​



В своей статье Джонсон также предупреждает Асада, что США готовы к новым атакам. «Америка нанесла удар и может, конечно, сделать это снова», – пишет он. По словам Джонсона, жизненно важно, чтобы русские люди понимали «ужасающую природу режима, который они поддерживают».



Джонсон считает, что текущий сирийский кризис «является, по сути, возможностью для России, которая достигла высшей точки своего влияния в Сирии». И сейчас, по мнению Джонсона, для России «безусловно, тот момент, когда нужно пойти на разумный компромисс».



Как отмечает The Telegraph, это первое столь масштабное заявление Джонсона после того, как он из-за событий в Сирии отменил свой официальный визит в Москву, который планировался на 10 апреля. «Развитие событий в Сирии [предполагаемая химатака в Идлибе и последующий за этим ракетный удар США по авиабазе в Сирии] коренным образом изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи «Большой семерки» 10–11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса», — говорилось тогда в заявлении Форин-офис.



МИД России, комментируя тогда отмену визита Джонсона, заявил, что произошедшее демонстрирует ​«фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии». Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров на недавней пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, Россия призывает к «объективному, непредвзятому и честному расследованию» предполагаемой химатаки в Идлибе.