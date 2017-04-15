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В США при потасовке сторонников и противников Трампа задержали 20 человек
16.04.2017 11:20 — Новости Мира | Tut.by
Число задержанных в результате столкновений сторонников и противников президента США Дональда Трампа в городе Беркли штата Калифорния возросло до 20 человек,
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Число задержанных в результате столкновений сторонников и противников президента США Дональда Трампа в городе Беркли штата Калифорния возросло до 20 человек,...
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