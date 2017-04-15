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В США при потасовке сторонников и противников Трампа задержали 20 человек

16.04.2017 11:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Число задержанных в результате столкновений сторонников и противников президента США Дональда Трампа в городе Беркли штата Калифорния возросло до 20 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местной полиции.


Фото: Reuters


Ранее было известно о четырех задержанных.

Всего, по информации сотрудников правоохранительных органов, в акции в Беркли до начала стычек принимали участие 200 человек. Митинг проходил в центральном парке имени Мартина Лютера Кинга.

При этом, как замечала газета Los Angeles Times, акция сторонников американского лидера была организована группой «Альянс за возрождение свободы». Эта организация, по данным издания, проводила подобные мероприятия по всей стране.

В это же время, по информации NBC News, 15 апреля в более чем 150 городах США состоялись акции протеста, на которых демонстранты требовали от Трампа опубликовать свои налоговые декларации. Один из наиболее массовых митингов, как замечал телеканал, прошел ​​в Нью-Йорке. Там, по словам организаторов акции, в протестах приняли участие 20 тыс. человек.​

 
 
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Число задержанных в результате столкновений сторонников и противников президента США Дональда Трампа в городе Беркли штата Калифорния возросло до 20 человек,...

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