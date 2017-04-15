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Турки голосуют на референдуме о новой конституции: полномочия президента могут резко расшириться
16.04.2017 13:20 — Новости Мира | Tut.by
В Турции в воскресенье проходит референдум по вопросу о внесении существенных поправок в конституцию страны.
В общей сложности власти предлагают внести 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в новейшей истории страны.
В частности, предлагается расширить полномочия президента и перейти от парламентской формы правления к президентской.
Также предлагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.
В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной.
Новая конституция, предложенная командой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в случае ее принятия, даст ему полномочия назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов.
Президент сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.
Пакет реформ также предполагает упразднение должности премьер-министра.
Критики нового документа утверждают, что Эрдоган пытается легитимизировать систему власти, которая по сути является единоличным управлением.
Сторонники приводят в пример другие политические системы с сильной ролью президента — Францию и США — и говорят, что «вертикаль власти» необходима для эффективного управления страной.
Кроме того, новая конституция ограничивает права военных: в соответствии с ней люди, имеющие отношение к вооруженным силам, не смогут принимать участия в выборах.
Наконец, новая конституция может позволить Реджепу Эрдогану оставаться у власти вплоть до 2029 года. Она увеличивает президентский срок до пяти лет и позволяет президенту оставаться у власти два срока подряд. Если поправки будут приняты, а Эрдоган выиграет следующие выборы в 2019 году, он сможет остаться на посту еще на 10 лет.
Сам Эрдоган отметает все обвинения в попытках взять под контроль суды или нейтрализовать парламент.
Критики тем не менее указывают, что в турецких СМИ кампании за отказ от реформ было уделено непропорционально мало внимания, усматривая в этом цензуру.
Референдуму о расширении полномочий президента предшествовала организованная военными неудачная попытка государственного переворота. Прилетев в Стамбул в ночь переворота, Эрдоган напрямую общался со своими сторонниками, которые по его просьбе вышли на улицы и подавили путч.
Вслед за провальным путчем последовала масштабная волна репрессий и «кадровая чистка», в ходе которой были уволены или арестованы сотни судей, журналистов, учителей, студентов и военных.
В конце марта Эрдоган заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом «фашистской и жестокой» Европе, которую президент Турции в последние недели ожесточенно критикует с националистических и религиозных позиций.
Конституция Турции принята на всенародном референдуме 7 ноября 1982 года. Нынешняя конституция — уже четвертая по счету, ее авторы — военные, захватившие власть в результате переворота 1980 года.
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В общей сложности власти предлагают внести 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в новейшей истории страны.
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