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Число погибших при взрыве в Алеппо выросло до 112 человек
16.04.2017 14:57 — Новости Мира | Tut.by
Количество сирийцев, погибших при
По данным базирующейся в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 98 человек эвакуировавшихся из городов Фуа и Кефрая погибли, когда в субботу возле их автобусов в подконтрольном повстанцам районе Рашидин взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Также среди погибших - работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.
В пасхальное воскресенье с резким осуждением нападения в Сирии выступил во время проповеди папа римский Франциск.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. По данным правительственных СМИ в Дамаске, взрыв осуществил смертник.
В колонне эвакуированных было не менее 5 000 человек, включая гражданских лиц и проправительственных боевиков, которым было дано разрешение покинуть два шиитских города Фуа и Кефрая, уже более двух лет находящихся в осаде.
Нынешняя эвакуация стала возможной по договоренности, достигнутой между правительственными сирийскими войсками и повстанческими группировками.
По условиям договора, более 2 000 человек, включая вооруженных повстанцев, будут также вывезены из окруженных правительственными войсками городов Мадайя.
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По данным базирующейся в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 98 человек эвакуировавшихся из городов Фуа и Кефрая погибли, когда в...
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