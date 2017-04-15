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Папа римский призвал мировых лидеров не сеять конфликты

16.04.2017 16:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Папа римский Франциск во время традиционного пасхального обращения к «городу и миру» в Ватикане призвал мировых лидеров иметь мужество на то, чтобы предотвращать рапространение конфликтов.


Он назвал «подлым» нападение в минувшую субботу на эвакуировавшихся из Алеппо сирийских жителей, когда в результате взрыва погибли не менее 122 человек.


Во время молитвы в Страстную пятницу папа также говорил о судьбе мигрантов и жертв расизма и высказался по поводу преследования христиан по всему миру.


Пасхальное богослужение в Ватикане проходит в это воскресенье в обстановке повышенных мер безопасности: проход к собору Св. Петра перекрыт и верующие могут пройти только через специальные пропускные пункты после досмотра сумок.



 
 
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Папа римский Франциск во время традиционного пасхального обращения к "городу и миру" в Ватикане призвал мировых лидеров иметь мужество на то, чтобы предотвращать...

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