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Эрдоган заявил о планах "немедленно" обсудить введение смертной казни

16.04.2017 23:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после состоявшегося в воскресенье, 16 апреля, референдума в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни, передает Reuters.

Во время выступления перед журналистами в своей президентской резиденции в Анкаре глава государства отметил, что намерен немедленно обсудить вопрос о возвращении в конституцию смертной казни с премьер-министром Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

Reuters указывает, что такой шаг означал бы сворачивание переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые страна проводит с начала 2000-х годов.

Эрдоган добавил, что возможно проведение нового референдума относительно смертной казни. Президент напомнил, что турецкий народ оказал сопротивление во время попытки путча в июле 2016 года и «не понес поражения».

Смертные приговоры в Турции не приводились в исполнение с 1984 года. В 2004 году Эрдоган официально отменил эту меру наказания с целью выполнения плана по вхождению страны в состав Евросоюза. Дискуссии о введении смертной казни возобновились после после попытки переворота 2016 года. Эрдоган неоднократно отмечал необходимость узаконить смертную казнь для того, чтобы наказать всех причастных к путчу.

Сам референдум Эрдоган назвал предпосылкой «важнейших реформ» в истории страны. В воскресенье, 16 апреля, 51,23% граждан Турции отдали свои голоса за переход от парламентской формы правления, существовавшей с момента создания Турецкой республики, к президентской. Это означает расширение полномочий действующего президента — Эрдоган сможет лично назначать министров, издавать указы, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент, — а также упразднение поста премьер-министра. Противники перехода на новую систему руководства набирали 48,77% голосов.

 
 
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Такой шаг означал бы сворачивание переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые страна проводит с начала 2000-х годов.

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