Подсчет голосов на прошедшем 16 апреля референдуме в Турции по внесению поправок в конституцию почти завершился — выиграли сторонники этих законодательных изменений, вводящих президентскую форму правления в республике. Между тем отрыв высказавшихся за поправки от тех, кто их не поддержал, оказался относительно небольшим.



Фото: Reuters

Всего на 1,25 млн больше избирателей (51,3% против 48,7%) высказалось в пользу коренной реформы системы руководства страной. По заявлению главы Центризбиркома Турции Сади Гювена, подсчет голосов на текущий момент «почти завершен и остается обработать еще около 600 тысяч бюллетеней». Таким образом, фактически итог референдума уже ясен.

Голосование и подсчет голосов

В целом день референдума в Турции прошел в спокойной атмосфере, за исключением некоторых локальных инцидентов. В провинции Диярбакыр из-за различия в политических взглядах повздорили члены местных кланов — в результате стрельбы погибли три человека.

В провинции Хатай на избирательном участке в одном из городов вместо печати со словом «Выбор» голосующим выдавали печати со словом «Да». Некоторые местные жители посчитали это нарушением условий нынешнего волеизъявления. В итоге печати были заменены на правильные, а ЦИК заявил, что все заполненные бюллетени с печатью «Да» будут тоже подсчитаны.

Власти объявили победу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «было принято исторически важное решение по вопросу системы руководства страной, о которой спорили последние 20 лет». «Нация защитила свое будущее, и все, в том числе союзники Турции, должны уважать это решение нашего народа», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что путь к этому голосованию «был тяжелым, но страна справилась и начинает реализацию самой важной реформы системы руководства». Он указал, что «впервые в истории Турции форма правления меняется руками гражданской политической системы», а не правительствами, пришедшими к власти «после переворотов и путчей».



Фото: Reuters

Между тем, очевидно, что правительство недовольно итогами референдума, особенно таким маленьким разрывом между сторонниками и противниками поправок. На это намекнул вице-премьер Турции Вейси Кайнак. «Число голосов „за“ пока ниже ожидаемого нами уровня. Но все равно они сохраняют преимущество», — сказал он.

Оппозиция недовольна

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) потребует от Центризбиркома провести пересчет около 60% бюллетеней, поскольку не согласна с итогами подсчета ввиду того, что «власти занимаются манипуляциями в свою пользу» при обработке бюллетеней.

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу заявил также, что референдум по внесению поправок в конституцию Турции доказал отсутствие консенсуса в обществе. «Минимум 50% населения Турции говорит „нет“ поправкам в конституцию, так что итоги этого голосования не могут быть вариантом общественного консенсуса», — сказал он.

Прокурдская Партия демократии народов также намерена обратиться в ЦИК с требованием пересчитать голоса. По словам пресс-секретаря партии Османа Байдемира, «репрессивные меры властей бросили тень на легитимность всего референдума». «Сопредседатели нашей партии находятся в тюрьме, референдум прошел в условиях режима чрезвычайного положения», — указал он.

Суть поправок

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля за деятельностью президента.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, а глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. Если после подведения окончательных итогов референдума поправки будут признаны одобренными гражданами, то очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Кроме того, если изменения будут приняты, все положения конституции, касающиеся президентской формы правления, вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.