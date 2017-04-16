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United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала
17.04.2017 07:20 — Новости Мира | Tut.by
Авиакомпания United Airlines меняет правила посадки сотрудников на собственные рейсы после скандала с пассажиром, которого силой сняли с рейса.
Перевозчик заявил, что в будущем его сотрудники будут получать места не меньше, чем за час до вылета. На такой шаг компания пошла после скандала с 69-летним пассажиром, доктором вьетнамского происхождения Дэвидом Дао.
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Поводом, чтобы ссадить Дао с рейса, стал овербукинг — билетов на самолет было выписано больше, чем было мест в салоне. При этом авиакомпании нужно было посадить на рейс своих сотрудников, которые должны были выйти на работу в другом городе на следующий день. Дао был одним из тех, кому предложили уступить свое место. Но он отказался покинуть самолет, сославшись на то, что его днем позже тоже ждет работа и пациенты. Тогда трое мужчин вытащили его из самолета силой.
Этот инцидент, снятый на видео и опубликованный другими пассажирами, вызвал возмущение политикой авиакомпании.
Дао заявил о намерении подать в суд на United. Его адвокат заявил, что Дао считает произошедшее «более ужасным и мучительным, чем то, что он пережил, покидая Вьетнам».
Гендиректор United Оскар Муньос сначала попросил прощения за то, что пришлось «переместить» пассажиров, и объяснил, что один из них вел себя «враждебно». Это заявление было воспринято многими как попытка уйти от комментария относительно применения силы к пассажиру.
Позже Муньос выпустил еще одно заявление. На этот раз он признал, что произошло «ужасное происшествие». Авиакомпания
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Перевозчик заявил, что в будущем его сотрудники будут получать места не меньше, чем за час до вылета. На такой шаг компания пошла после скандала с 69-летним...
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