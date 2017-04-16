|
Вице-президент США обещал защитить Сеул любыми средствами
17.04.2017 07:52 — Новости Мира | Tut.by
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон готов к любому развитию событий в отношениях с КНДР. «Мы не исключаем ничего и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи», — подчеркнул Пенс.
При этом, по его словам, США стремятся к урегулированию ситуации «мирными средствами, с помощью переговоров». Эти заявления Пенс сделал на границе Южной и Северной Кореи.
Он побывал в непосредственной близости от Демилитаризованной зоны, которая разделяет Корейский полуостров, на командном пункте ООН «Бонифас», находящемся под контролем американских военных.
Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном обострились с начала нынешней весны. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества и негодование США.
В последние дни КНДР и США сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея
После этого КНДР провела еще один
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом, по его словам, США стремятся к урегулированию ситуации "мирными средствами, с помощью переговоров".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии