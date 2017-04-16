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Вице-президент США обещал защитить Сеул любыми средствами

17.04.2017 07:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон готов к любому развитию событий в отношениях с КНДР. «Мы не исключаем ничего и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи», — подчеркнул Пенс.


Вице-президент США Майкл Пенс на командном пункте ООН «Бонифас» на границе Южной и Северной Кореи. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

При этом, по его словам, США стремятся к урегулированию ситуации «мирными средствами, с помощью переговоров». Эти заявления Пенс сделал на границе Южной и Северной Кореи.

Он побывал в непосредственной близости от Демилитаризованной зоны, которая разделяет Корейский полуостров, на командном пункте ООН «Бонифас», находящемся под контролем американских военных.

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном обострились с начала нынешней весны. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества и негодование США.

В последние дни КНДР и США сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Трамп со своей стороны вновь пообещал «решить проблему» КНДР и направил флот к Корейскому полуострову.

После этого КНДР провела еще один запуск ракеты, оказавшийся неудачным.

 
 
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При этом, по его словам, США стремятся к урегулированию ситуации "мирными средствами, с помощью переговоров".

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