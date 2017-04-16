Принц Гарри дал большое интервью британскому изданию Telegraph, в котором рассказал о своих психологических проблемах, связанных со смертью матери.



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Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, оставив двух сыновей: принцев Уильяма и Гарри.

«Мамы не стало, когда мне было 12, и на следующие 20 лет я отказался от всех своих чувств. Все это оказало довольно сильное влияние не только на мою личную жизнь, но и на мою работу», — рассказал Гарри. «Я так с этим справлялся: просто зарывал голову в песок, отказываясь даже думать о маме, ведь разве это поможет?», — признался он.

По словам принца, до определенного момента он был «типичным 20-, 25-, 28-летним [человеком], расхаживающим, приговаривая: «жизнь прекрасна» или «жизнь хороша».

Принц Гарри сказал, что к переосмыслению утраты его подтолкнул брат — принц Уильям, — который сказал: «Слушай, тебе на самом деле нужно с этим разобраться. Это не нормально — думать, что все это на тебя не повлияло».

«А потом [у меня] случилось несколько разговоров, и неожиданно все это горе, которое я никогда не прорабатывал, начало выходить на первый план. И я понял, что вообще-то есть множество вещей, с которыми мне нужно разобраться», — поделился он. Этот период своей жизни член королевской семьи назвал «двумя годами полного хаоса».

Принц Гарри рассказал, что справиться с трудной жизненной ситуацией ему помогла служба в подразделении по реабилитации военных. Там он, в частности, общался с ветеранами, пострадавшими в военных конфликтах.



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Также принц утвердительно ответил на вопрос о том, обращался ли он к психотерапевту: «Я это делал пару раз, даже больше. Ну и отлично».

Кроме того, Гарри признался, что справиться с агрессией ему помогли занятия боксом. «Это меня, действительно, спасло, потому что я был на грани: хотелось кого-нибудь ударить», — признался принц.