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США и Южная Корея пригрозили КНДР карательными мерами в случае новых провокаций

17.04.2017 11:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».


Вице-президент США Макйл Пенс на командном пункте ООН "Бонифас" на границе Южной и Северной Кореи. 17 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Пенс заявил, что в случае использования КНДР обычных или ядерных вооружений ответ США и Южной Кореи будет «сокрушающим и эффективным». Вице-президент Соединенных Штатов также заметил, что Вашингтон и Сеул не потерпят дальнейших ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее, и посоветовал Пхеньяну обратить внимание на недавний удар крылатыми ракетами по Сирии.

Пенс и Хван Гё Ан также подтвердили, что не намерены отказываться от развертывания комплексов ПРО THAAD, и выразили разочарование в связи с ответными мерами Пекина в отношении Сеула.

Ранее Пенс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена следовать политике «стратегического терпения» в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР, и отметил, что союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом «нерушимы».

Утром в понедельник, 17 апреля, Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее, чтобы провести совещание с военачальниками и встретиться с военнослужащими Армии США. Визит Пенса проходит на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. За два дня до этого сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытание новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей.

 
 
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Пенс заявил, что в случае использования КНДР обычных или ядерных вооружений ответ США и Южной Кореи будет "сокрушающим и эффективным".

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