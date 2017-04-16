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Лавров: Агрессивные действия США в Сирии затруднили поиск мирных развязок

17.04.2017 13:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Удар США по авиабазе в Сирии затруднил поиск путей политического урегулирования, возможно, преднамеренно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкёром Ндиаем.


Фото: Reuters

«Безусловно, обсудили мы и такое зло, как нарастание террористической угрозы, и на Африканском континенте, и в мире в целом. Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с этим всеобщим злом, как это сформулировал еще полтора года назад президент РФ Владимир Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, — сказал он. — Конечно же, необходимо в этой сфере действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН».

«В этом контексте мы обсудили неправомерные, агрессивные действия авиации США, когда были нанесены удары по авиабазе в Сирии, которые лишь усугубили ситуацию и затруднили, может быть, преднамеренно, поиск политического урегулирования», — добавил глава МИД РФ.

 
 
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По мнению главы МИД РФ, это могло быть сделано преднамеренно.

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