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Президент Турции выиграл референдум о султанских полномочиях

17.04.2017 13:26 — Новости Мира | БДГ  
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Большинство жителей Турции проголосовало на национальном референдуме за расширение президентских полномочий. За внесение поправок в конституцию высказались 51,4% голосовавших, против - 48,6%.

Принятые на референдуме поправки к конституции наделят президента беспрецедентными полномочиями, позволив действующему главе страны Реджепу Эрдогану остаться на своем посту до 2029 года. Согласно поправкам, следующие выборы президента и парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Президент сможет находиться на посту не больше двух пятилетних сроков, передает BBC.

Президент сможет напрямую назначать министров и других высокопоставленных чиновников, одного или нескольких вице-президентов, а пост премьер-министра будет упразднен. Президент сможет вмешиваться в работу юридической системы и вводить чрезвычайное положение.

При этом Высший избирательный совет Турции заявил, что при подсчете голосов считал действительными и те бюллетени, на которых не было специальной печати. Это вызвало недовольство противников расширения полномочий президента.

Против изменений голосовали крупнейшие города Турции Стамбул, Анкара, Измир, курдские окраины, а также турки России, Великобритании и США. При этом оппоненты опасаются роста авторитаризма.

Оппозиционные партии намерены оспорить результаты референдума. В Демократической партии народов заявили, что при подсчете голосов имели место манипуляции "3-4 процентными пунктами". Там отметили, что преследование лидеров партии со стороны властей, игнорирование госСМИ мнений оппонентов и чрезвычайное положение, в условиях которого проходил референдум, бросают тень на легитимность голосования. В Республиканской народной партии намерены оспаривать до 60% голосов.

По словам Эрдогана, реформы необходимы, чтобы решить проблемы в сфере обеспечения безопасности и чтобы избежать недолговечных коалиционных правительств, угрожающих стабильности Турции. Новая форма правления, говорит он, будет напоминать политические системы во Франции и США и принесет стабильность в неспокойные времена.

Критики предлагаемых перемен считают, что реформы настолько усилят позиции президента, что фактически приведут к единоличному правлению при отсутствии системы сдержек и противовесов, существующих в других странах с президентской формой правления.

Напомним, что Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году. В 2016 году власти страны заявили о попытке государственного переворота, после чего усилилось давление на оппонентов действующего режима.

 
 
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Большинство жителей Турции проголосовало на национальном референдуме за расширение президентских полномочий. За внесение поправок в конституцию высказались 51,4%...

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