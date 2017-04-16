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Прокуратура начала проверку после сообщений о похищении геев в Чечне

17.04.2017 14:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Прокуратура Чечни начала проверку после публикаций «Новой газеты» фактов о массовых похищениях людей в республике. Об этом говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос агентства «РИА Новости».

«В Генеральную прокуратуру поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и издания „Новая газета“ по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне. В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей», — сообщили в надзорном ведомстве.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что Москалькова в своем запросе просила только уточнить, поступило ли в ведомство обращение от «Новой газеты».

1 апреля 2017 года «Новая газета» сообщила, что в Чечне начали массово задерживать мужчин, заподозренных в гомосексуальности. Кроме того, по данным издания, несколько человек было убито. Газета подчеркивала, что информация была подтверждена «беспрецедентно большим количеством источников», в том числе в республиканском управлении ФСБ, МВД, прокуратуре и администрации главы республики.

Источники «Новой газеты» в спецслужбах Чечни назвали волну задержаний «профилактической зачисткой», которая была начата в связи с намерениями ЛГБТ-активистов из других регионов провести акции в нескольких городах Северного Кавказа.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, комментируя публикацию «Новой газеты», заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». При этом он добавил, что если бы в Чечне «были такие люди», то их же родственники «отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются».

Спустя несколько дней «Новая газета» сообщила, что задержанных в республике геев держат в «секретных тюрьмах». Одна из таких тюрем, по информации издания, расположена в городе Аргун. По словам источников газеты, задержанных избивали, пытали током и «в лучшем случае выпускали за огромный выкуп».

 
 
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Ранее журналисты издания сообщили, что в республике массово задерживают геев, и потребовали проведения расследования.

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