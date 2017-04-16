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Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку

17.04.2017 16:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Более тысячи палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили в понедельник голодовку.

Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.

По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.

В неправительственной организации «Клуб палестинских заключенных» оценивают число участников акции в 1500.

По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тысяч палестинцев.

Марван Баргути — одна из самых неоднозначных фигур в палестинском движении. Возглавляя одну из боевых исламистских группировок, он горячо поддерживал интифаду и насилие по отношению к израильтянам, но иногда выступал и с умеренных позиций.

Так, в 2004 году, уже находясь в тюрьме, он поддержал Махмуда Аббаса в качестве нового главы Палестинской автономии — эта кандидатура в гораздо большей степени устроила Израиль, чем другие радикальные политики.

В том же 2004 году Баргути был приговорен израильским судом к пяти пожизненным заключениям за убийства израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.

Многие палестинцы считают Баргути национальным героем, даже будучи за решеткой он остается одним из самых влиятельных палестинских лидеров.

 
 
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По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.

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